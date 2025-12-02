Около 350 фур застряли в многокилометровой пробке на трассе «Байкал»

На помощь водителям были отправлены спасатели МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU

На федеральной трассе «Байкал» образовалась огромная пробка из примерно 350 большегрузных автомобилей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Ажиотаж, потому что с Китая товара много везут. Машин просто много», — поделился один из водителей, слова которого приводит РЕН ТВ.

Спасатели МЧС развернули мобильные пункты питания и обогрева, чтобы помогать водителям, многие из которых ждут уже двое суток на морозе около минус 20 градусов. В пунктах помощи водители и пассажиры могут согреться, получить горячее питание, медицинскую помощь, зарядить телефоны. Спасатели доставляют воду, бензин и дизельное топливо. В Байкальске подготовлен пункт временного размещения на 549 человек. Экстренные службы будут работать до полного рассасывания пробки.

