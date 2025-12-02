Около 350 фур застряли в многокилометровой пробке на трассе «Байкал»
На помощь водителям были отправлены спасатели МЧС
Фото: Илья Московец © URA.RU
На федеральной трассе «Байкал» образовалась огромная пробка из примерно 350 большегрузных автомобилей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
«Ажиотаж, потому что с Китая товара много везут. Машин просто много», — поделился один из водителей, слова которого приводит РЕН ТВ.
Спасатели МЧС развернули мобильные пункты питания и обогрева, чтобы помогать водителям, многие из которых ждут уже двое суток на морозе около минус 20 градусов. В пунктах помощи водители и пассажиры могут согреться, получить горячее питание, медицинскую помощь, зарядить телефоны. Спасатели доставляют воду, бензин и дизельное топливо. В Байкальске подготовлен пункт временного размещения на 549 человек. Экстренные службы будут работать до полного рассасывания пробки.
Ранее стало известно, что на трассе образовалась пробка длиной около 85 километров. Она появилась на участке с 149 по 168 км трассы в сторону Бурятии из-за сильного снегопада, гололеда и сложного подъема. Нарушения правил дорожного движения водителями фур также усугубили ситуацию. Отмечалось, что к утру, 2 декабря, движение для легковых автомобилей восстановлено, но для большегрузов все еще остаются сложности.
