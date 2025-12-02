Участник ОПГ челябинских дорожников Галлямов проиграл в кассации

Ильдар Галлямов не смог оспорить шестилетний срок в колонии Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил без изменения приговор экс-специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галлямову, осужденному на шесть лет по делу дорожной ОПГ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд оставил приговор Центрального райсуда и апелляционное определение Челябинского областного суд без изменений. Кассационные жалобы защитников — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Галлямов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в конце декабря 2024 года. Вместе с ним под следствие попали глава ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян с заместителем в лице Никиты Иноземцева и занимавший тогда пост начальника отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергей Васильчишин. У следствия были данные о преступном сговоре при выполнении контарктов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей.

Предварительно, Колозян платил специлаистам за преимку некачественно выполненных работ. Вскоре схема пополнилась новыми фигурантами: были задержаны Колозян-младший, начальник отдела «Челябинскавтодор» Артем Степанов (до задержания он занимал свою должность), бывший глава Комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев и местный «решала» Александр Свиридов. Все они, по версии следствия, участвовали в деятельности группировки.