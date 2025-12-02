Из Тобольска в Курган: чем известен замгендиректора инвестагентства Кожедуб

В Курганскую область приехал «варяг из Тюмени» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший заместитель главы администрации Тобольска Василий Кожедуб назначен первым заместителем руководителя агентства по привлечению инвестиций Курганской области. В связи с этим URA.RU рассказывает о том, что известно о новом замгендиректора инвестагентства.

Педагогика и университет Тюмени

Василий Кожедуб имеет два высших образования. Он окончил Тобольский государственный педагогический институт имени Менделеева, что дало ему базовую подготовку в сфере педагогики и работы с людьми.

Позднее он завершил обучение в Тюменском государственном университете. Наличие дипломов двух ведущих региональных вузов формирует основу для управленческой и общественной деятельности, которую Кожедуб ведет уже несколько лет.

Старт карьеры

Профессиональный путь Василия Кожедуба начался с работы преподавателем. Опыт в сфере образования традиционно считается хорошей школой для будущих управленцев, так как требует навыков коммуникации, организации процессов и ответственности за результат. Значительную часть карьеры Кожедуб провел в сфере здравоохранения.

Бизнес-опыт

До перехода на муниципальную службу в Тобольске Василий Кожедуб возглавлял ООО «Санэпидблагополучие». Компания, исходя из названия, специализируется на направлениях, связанных с санитарно-эпидемиологической безопасностью и благополучием. Руководство бизнес-структурой дало Кожедубу опыт управления хозяйственными процессами и понимание того, как устроена предпринимательская деятельность «с земли».

Общественная палата Тобольска

Отдельный этап в биографии Василия Кожедуба — длительная работа в Общественной палате Тобольска. Он занимал пост председателя палаты и, по оценкам, вывел ее деятельность на принципиально новый уровень.

Под руководством Кожедуба Общественная палата активно включилась в федеральную и окружную повестку. Структура стала не только экспертной площадкой, но и инструментом общественного контроля и диалога между жителями и властью.

Результативность работы Общественной палаты Тобольска подтверждена на уровне Уральского федерального округа. Палата заняла третье место в конкурсе муниципальных общественных палат (советов) УрФО в номинации «Лучшая муниципальная общественная палата (совет) городского округа, в котором проживает более 50 000 человек».

Работа в администрации Тобольска

В январе 2024 года Василий Кожедуб был назначен заместителем главы администрации Тобольска. На этой должности он проработал год — до января 2025 года.

За это время он получил опыт работы в системе муниципального управления крупного городского округа. Заместитель главы отвечает за реализацию ключевых направлений городской политики, координацию подразделений и взаимодействие с жителями и бизнесом.