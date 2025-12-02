Следственный комитет расследует причину пожара в школе Сургута
02 декабря 2025 в 13:58
СК начал процессуальную проверку после пожара в школе Сургута
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте следственный комитет начал процессуальную проверку после пожара в школе №27. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Организована процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента», — сообщили агентству в пресс-службе следственного комитета Югры.
Утром 2 декабря в школе №27 произошло возгорание светильника в одном из кабинетов. Ученики были эвакуированы в соседнее помещение, обошлось без пострадавших. МЧС устанавливает причины возгорания.
