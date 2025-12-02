Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Следственный комитет расследует причину пожара в школе Сургута

02 декабря 2025 в 13:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
СК начал процессуальную проверку после пожара в школе Сургута

СК начал процессуальную проверку после пожара в школе Сургута

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте следственный комитет начал процессуальную проверку после пожара в школе №27. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Организована процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента», — сообщили агентству в пресс-службе следственного комитета Югры.

Утром 2 декабря в школе №27 произошло возгорание светильника в одном из кабинетов. Ученики были эвакуированы в соседнее помещение, обошлось без пострадавших. МЧС устанавливает причины возгорания.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал