Стал известен генеральный партнер X Пермского инженерно-промышленного форума

В форуме примут участие представители компаний из разных регионов страны Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»

На площадке выставочного центра «Пермь экспо» 4 и 5 декабря состоится юбилейный инженерно-промышленный форум (ПИПФ). В 2025 году генеральным партнером мероприятия стала компания «Уралкалий». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«На площадке форума компания представит корпоративный стенд, концепция которого отражает вклад в развитие региона присутствия, а также взаимодействие с местными сообществами. Менеджмент примет участие в заседании Совета директоров промышленных предприятий, где будут обсуждаться актуальные вопросы развития промышленного комплекса региона», — отметили в пресс-службе.

Также представители компании планируют стать участниками сессии, посвященней решениям проблем в горнодобывающей отрасли. Еще одним пунктом программы станет круглый стол, где обсудят повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости предприятий. Важным моментом ПИПФ станет церемония, на которой будут гасить художественный почтовый конверт. На нем изображена подземная горная выработка БКПРУ-4, а посвящен конверт 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей.

