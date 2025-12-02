Стал известен генеральный партнер X Пермского инженерно-промышленного форума
В форуме примут участие представители компаний из разных регионов страны
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
На площадке выставочного центра «Пермь экспо» 4 и 5 декабря состоится юбилейный инженерно-промышленный форум (ПИПФ). В 2025 году генеральным партнером мероприятия стала компания «Уралкалий». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«На площадке форума компания представит корпоративный стенд, концепция которого отражает вклад в развитие региона присутствия, а также взаимодействие с местными сообществами. Менеджмент примет участие в заседании Совета директоров промышленных предприятий, где будут обсуждаться актуальные вопросы развития промышленного комплекса региона», — отметили в пресс-службе.
Также представители компании планируют стать участниками сессии, посвященней решениям проблем в горнодобывающей отрасли. Еще одним пунктом программы станет круглый стол, где обсудят повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости предприятий. Важным моментом ПИПФ станет церемония, на которой будут гасить художественный почтовый конверт. На нем изображена подземная горная выработка БКПРУ-4, а посвящен конверт 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей.
Кроме этого, на форуме состоится встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с лидерами молодежных советов предприятий. На ней обусдят инициативы работающей молодежи и вопросы развития компаний. По словам генерального директора ПАО «Уралкалий» Виталия Лаука, ПИПФ является значимой профессиональной площадкой. На форуме обсуждают перспективы развития промышленности, а для компании это хорошая возможность представить современные решения и обменяться опытом.
