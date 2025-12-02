В аэропорту Тюмени экстренно сел самолет из ЯНАО
Борт летел из Нового Уренгоя в Омск
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В тюменском аэропорту Рощино совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Нового Уренгоя в Омск. Об этом сообщили в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.
«В аэропорту города Тюмени по техническим причинам осуществило незапланированную посадку воздушное судно авиакомпании „Ямал“, следовавшее по маршруту Новый Уренгой — Омск. Посадка прошла в штатном режиме», — указано в сообщении.
Борт приземлился 2 декабря в районе 13:00. Транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров.
