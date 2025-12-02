Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В аэропорту Тюмени экстренно сел самолет из ЯНАО

02 декабря 2025 в 14:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Борт летел из Нового Уренгоя в Омск

Борт летел из Нового Уренгоя в Омск

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В тюменском аэропорту Рощино совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Нового Уренгоя в Омск. Об этом сообщили в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту города Тюмени по техническим причинам осуществило незапланированную посадку воздушное судно авиакомпании „Ямал“, следовавшее по маршруту Новый Уренгой — Омск. Посадка прошла в штатном режиме», — указано в сообщении.

Борт приземлился 2 декабря в районе 13:00. Транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал