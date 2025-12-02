Кремль поставил точку в конфликте на Украине
Песков заявил, что РФ стремится к миру на Украине на поколения вперед
02 декабря 2025 в 13:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Россия стремится к такому урегулированию украинского конфликта, которое обеспечит долгосрочный мир «на многие поколения вперед». Об этом заявил Дмитрий Песков. Пресс-подход пресс-секретаря Кремля ведут индийские СМИ.
