Ноябрь 2025 года в Кургане стал третьим самым теплым за весь период метеорологических наблюдений. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

«Средняя температура воздуха в Кургане в ноябре 2025 года составила минус 0,6 градуса, что на 5,4 градуса выше климатической нормы. Это третий результат в ряду самых теплых ноябрей за весь период инструментальных наблюдений. Первое место занимает 2008 год с показателем плюс 1,4 градуса», — указано в сообщении. Аномально теплая погода была связана с преобладанием циклонов и частым притоком теплых воздушных масс, что приводило к затяжным оттепелям и смещению сроков установления устойчивого снежного покрова.

В ноябре в Кургане зафиксировали 25 дней с оттепелью, когда дневная температура поднималась выше нуля. Самый холодный день месяца пришелся на 4 ноября, когда столбики термометров опустились до –13,5 °C. Максимальное значение — +7,7 °C — зарегистрировали 15 ноября на фоне прохождения очередного атлантического циклона. Осадков за месяц выпало 39 миллиметров, что на 38% превышает норму. Основная их часть пришлась на вторую половину ноября и выпадала в виде дождя и мокрого снега, что приводило к частым гололедным явлениям и неустойчивому снежному покрову в городской черте.

