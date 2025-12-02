Логотип РИА URA.RU
Песков оценил вклад команды Трампа в урегулирование мира

Песков: РФ высоко ценит вклад администрации Трампа в урегулирование конфликта
02 декабря 2025 в 14:06
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия высоко ценит готовность администрации главы Белого дома Дональда Трампа помогать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия высоко ценит усилия администрации Трампа в урегулировании украинского конфликта», — сказал Песков. Его слова приводит Sputnik India.

Ранее представитель Кремля в ходе брифинга для индийских СМИ сообщил, что Россия стремится к урегулированию украинского конфликта. Причем его завершение должно быть долгосрочным «на многие поколения вперед».

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

