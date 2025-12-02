Песков оценил вклад команды Трампа в урегулирование мира
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия высоко ценит готовность администрации главы Белого дома Дональда Трампа помогать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия высоко ценит усилия администрации Трампа в урегулировании украинского конфликта», — сказал Песков. Его слова приводит Sputnik India.
Ранее представитель Кремля в ходе брифинга для индийских СМИ сообщил, что Россия стремится к урегулированию украинского конфликта. Причем его завершение должно быть долгосрочным «на многие поколения вперед».
