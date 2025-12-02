Россия показала США реальность: как освобождение Красноармейска скажется на переговорах по СВО

Освобождение Красноармейска — это сейчас ключевое событие в ДНР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные освободили Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике и Волчанск в Харьковской области. Это произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

Политолог Александр Асафов в беседе с URA.RU связал демонстрацию успехов на фронте с предстоящими переговорами российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые пройдут 2 декабря в Кремле. Он также назвал военные результаты ключевым аргументом Москвы в диалоге с Вашингтоном. Как освобождение ключевого города в ДНР повлияет на переговорный процесс по Украине — в материале URA.RU

Когда ВС РФ взяли населенные пункты

Это произошло 30 ноября. Но официально об этом стало известно лишь вечером 1 декабря. С докладом Путину выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов.

Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук проинформировал о ходе ликвидации группировки ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. А командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о выходе войск группировки «Восток» к реке Гайчур и начале операции по установлению контроля над городом Гуляйполе в Запорожской области.

Освобождение повлияет на грядущие переговоры в Кремле

Политолог Асафов во время разговора с URA.RU связал демонстрацию успехов на фронте с грядущими переговорами в Кремле, которые состоятся 2 декабря. По его словам, достижения ВС РФ на фронте — ключевой аргумент Москвы в диалоге с Вашингтоном.

По словам эксперта, акцент Путина на оперативной обстановке накануне контактов с американской стороной показывает, что Россия намерена опираться на фактическое положение дел, а не на политические заявления Киева и его партнеров. По мнению Асафова, таким образом Москва задает рамку для диалога с США, подчеркивая результат наступательных действий российских войск.

Успехи ВС РФ изменят расклад на переговорах по Украине

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с aif.ru заявил, что судьба указанных населенных пунктов давно была определена. «Это был вопрос лишь времени. Судьба их была предрешена еще пару недель назад. Освобождение этих населенных пунктов делает намного слабее переговорную позицию Украины», — отметил он.

По его оценке, переход Красноармейска (Покровска) и Волчанска под контроль ВС РФ меняет расклад на будущих переговорах по Украине. Он указал, что речь идет не только о военном, но и о политическом эффекте, поскольку эти города рассматривались Киевом как важные опорные центры. Эксперт отметил, что утрата таких узлов снижает возможности украинской стороны настаивать на прежних условиях диалога.

Марочко также отдельно связал ситуацию на фронте с готовящейся встречей Уиткоффа с Владимиром Путиным. По его словам, изменения на линии боевого соприкосновения могут отразиться на содержании обсуждений. «Это повлияет на предстоящую встречу представителя США с нашим президентом, усилив нашу позицию. Но и одновременно затруднит переговоры. США являются в данной ситуации „проводниками“ украинской позиции, а она, мягко говоря, ослабевает», — поделился мнением собеседник издания.

Марочко добавил, что Соединенным Штатам теперь будет сложнее игнорировать изменение ситуации на земле. Он предположил, что американская сторона вынуждена будет учитывать фактический контроль России над новыми территориями при формировании дальнейших предложений по урегулированию.

Полное освобождение ДНР не за горами

Освобождение города Красноармейска делает неизбежным установление контроля над всей территорией ДНР. Такое мнение высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. «Запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», — Степанов.

Степанов отметил, что Красноармейск был одним из ключевых элементов украинской обороны на этом направлении. По его оценке, с утратой города был уничтожен оборонительный потенциал ВСУ, и они лишились возможности устойчиво удерживать линию Славянск — Краматорск. Так, отметил эксперт, российские войска получили более удобные позиции для дальнейшего наступления на север Донбасса.

Отдельно он обратил внимание на экономическое значение города. Красноармейск расположен в зоне добычи коксующегося угля и традиционно связан с обеспечением энергетики. Продукция местных предприятий играла заметную роль в работе теплоэлектростанций, которые находятся под контролем Киева.

Потеря Красноармейска стала для Украины не только военным, но и серьезным имиджевым ударом. По его словам, киевские власти и подконтрольные им медиа ранее придавали этому городу повышенное символическое значение, представляя его как один из опорных пунктов своей обороны на Донбассе. Теперь, считает эксперт, им придется выстраивать новую линию информационного сопровождения происходящего на фронте.

Жители Красноармейска обрадовались освобождению города

Жители Красноармейска (Покровска) положительно восприняли переход города под контроль российских войск и оказывают им всяческую помощь. Об этом заявил боец группировки войск «Центр» Владислав Ивекеев. «Люди здесь действительно рады, что город освобожден. Они помогают нам в быту и делятся информацией, а мы, в свою очередь, обеспечиваем им безопасность и помогаем с первоочередными нуждами», — рассказал Ивекеев журналистам.