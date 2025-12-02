Песков высказался по поводу санкций против нефтяного сектора России

Песков заявил, что Россия признает только те санкции, которые одобрены Советом безопасности ООН Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия считает санкции против своего нефтяного сектора незаконными и не собирается их признавать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет продолжать торговлю энергоресурсами, несмотря на ограничительные меры со стороны недружественных стран.

«К слову, мы расцениваем те санкции (против нефтяного сектора — ред.) незаконными с точки зрения международного права», — заявил Песков на брифинге, который проводит Sputnik India. Он подчеркнул, что единственными санкциями, которые можно считать правомерными, являются те, что утверждены Советом Безопасности ООН.

Во всех иных случаях меры носят незаконный характер, и, следовательно, такие ограничения не подлежат признанию. Песков уточнил, что Москва предпринимает все необходимые шаги для продолжения торгово-экономического сотрудничества.

