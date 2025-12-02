Стали известны подробности задержания лидера азербайджанцев на Урале

Видади Мустафаева задержали вечером 1 декабря на выходе из фитнес-клуба Фото: Илья Московец © URA.RU

Основанием для задержания лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева стало заявление гражданина Азербайджана, предварительно, Навруза Садатова, рассказал источник URA.RU. При этом, говорит председатель Комитета общественного контроля Сергей Сиов, никакого документального подтверждения якобы похищения денег путем обмана нет.

«Сегодня защита смогла ознакомиться и выяснить, что основанием для всего этого стало заявление гражданина Азербайджана, не имеющего российского гражданства. Он утверждает, что Видади „похитил у него деньги путем обмана“. При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства: ни договоров, ни расписок, ни расшифровок телефонных переговоров — только голословное заявление», — заявил Сиов в соцсетях.

Он связывает произошедшее с возможной провокацией со стороны зарубежных структур и называет это ударом по репутации Мустафаева. Сиов напомнил, что при нынешнем руководителе центр собрал и отправил тонны гуманитарных грузов участникам СВО, а также передавал технику и средства защиты, в том числе бойцам подразделения «Ахмат». При этом, по его словам, Мустафаева задержали как опасного преступника.

«Мы требуем от правоохранительных органов строгого соблюдения закона и объективного рассмотрения этого непроверенного дела. Зачем создавать такую бурную деятельность и портить деловую репутацию человека задержанием с привлечением СОБР, если можно было просто позвонить и пригласить его? Он бы точно приехал или пришел сам; проще говоря, все телефоны есть даже у руководителей РУБОП», — подытожил Сиов.