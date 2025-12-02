Триумф Борисова в Голливуде, Россия в центре внимания на «Оскаре»: вспоминаем 25 главных событий года

Лучшим фильмом по версии «Оскара-2025» стал фильм «Анора» Фото: x99 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Чуть более полугода назад, 2 марта, в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения «Оскар». Особенностью главной кинопремии в этом году стал триумф независимого кино и прорыва российских актеров на главную мировую сцену.

Абсолютным чемпионом стала драма Шона Бэйкера «Анора», взявшая главный приз и еще четыре статуэтки. Но не меньший ажиотаж вызвали номинации Юры Борисова и восходящей российской звезды Марка Эйдельштейна. Как это было — в материале URA.RU.

Абсолютный триумф: «Анора» завоевала Голливуд

Картина «Анора» — искренняя и трогательная история о стриптизерше из Бруклина и инфантильном сыне русского олигарха — стала главным событием вечера. Она получила 5 наград из 9 номинаций, включая самые престижные:

Лучший фильм

Лучшая режиссура (Шон Бэйкер)

(Шон Бэйкер) Лучшая женская роль (Майки Мэдисон)

(Майки Мэдисон) Лучший оригинальный сценарий (Шон Бэйкер)

(Шон Бэйкер) Лучший монтаж (Шон Бэйкер)

Это сделало Бэйкера рекордсменом. Он первый в истории кинематографист, получивший четыре «Оскара» лично за один фильм в качестве режиссера, сценариста, монтажера и продюсера.

Фокус на России: Борисов и мировая слава

Успех «Аноры» вывел на мировую сцену двух российских актеров. В первую очередь свет прожекторов был нацелен на Юре Борисове. Роль немногословного «решалы» Игоря в картине Бейкера принесла ему номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Он стал первым российским актером, номинированным в этой категории. Хотя статуэтка ушла Кирану Калкину («Настоящая боль»), само признание Академией — огромное достижение. Весь зал аплодировал, когда Роберт Дауни-младший, объявляя номинантов, лично сказал Борисову: «У тебя большое будущее, и ты на своем месте».

На красной дорожке Борисов трогательно заботился о жене, поправляя её белое платье. Поведение россиянина также стало предметом обсуждения, многие отметили его скромность и трогательность.

Марк Эйдельштейн: новая икона стиля

Россиянин Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в нашумевшей «Аноре». 23-летний исполнитель инфантильного Ивана стал настоящей сенсацией. Он не только блестяще справился со сложной ролью, но и покорил мир моды, войдя в списки best dressed (лучший образ) по версии Vogue. На «Оскаре» он предстал в костюме Balenciaga. Западные СМИ уже называют его «российским Тимоти Шаламе», пророча головокружительную голливудскую карьеру.

Главные конкуренты и неожиданности

Главными конкурентами триумфатора вечера, «Аноры», выступили монументальный «Бруталист» и скандальная «Эмилия Перес». Эпическая драма «Бруталист», хотя и уступила в главных категориях, взяла три «Оскара» — за лучшую мужскую роль, операторскую работу и музыку, что позволило Эдриану Броуди получить вторую статуэтку спустя 22 года после своего триумфа в «Пианисте». Его пронзительную и затянутую благодарственную речь организаторы дважды пытались прервать оркестром, что вызвало волну негодования среди зрителей в зале и в социальных сетях.

Еще одним громким событием стала относительно скромная победа фаворита по количеству номинаций — мюзикла «Эмилия Перес». Несмотря на рекордные 13 номинаций, картина Жака Одиара одержала верх лишь в двух категориях, одной из которых стала награда за лучшую женскую роль второго плана — ее получила Зои Салдана. Многие связали этот результат со скандальными политическими высказываниями звезды фильма Карлы Софии Гаскон, которые, по мнению инсайдеров, заметно подпортили репутацию проекта в глазах консервативных членов Академии.

Главными же разочарованиями вечера стали полный провал байопика «Боб Дилан: Никому не известный», не взявшего ни одной награды из восьми номинаций, а также поражение Тимоти Шаламе в борьбе за лучшую мужскую роль и Деми Мур, которая, по прогнозам, должна была наконец получить первый «Оскар» в своей карьере, но уступила Майки Мэдисон.

Вне конкурентной гонки церемония также запомнилась яркими моментами. Пример одного из них — иконическое повторение знаменитого поцелуя Холли Берри и Эдриана Броуди на красной дорожке, на этот раз по инициативе самой Берри.