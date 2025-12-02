Триумф Борисова в Голливуде, Россия в центре внимания на «Оскаре»: вспоминаем 25 главных событий года
Лучшим фильмом по версии «Оскара-2025» стал фильм «Анора»
Фото: x99 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Чуть более полугода назад, 2 марта, в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения «Оскар». Особенностью главной кинопремии в этом году стал триумф независимого кино и прорыва российских актеров на главную мировую сцену.
Абсолютным чемпионом стала драма Шона Бэйкера «Анора», взявшая главный приз и еще четыре статуэтки. Но не меньший ажиотаж вызвали номинации Юры Борисова и восходящей российской звезды Марка Эйдельштейна. Как это было — в материале URA.RU.
Абсолютный триумф: «Анора» завоевала Голливуд
Картина «Анора» — искренняя и трогательная история о стриптизерше из Бруклина и инфантильном сыне русского олигарха — стала главным событием вечера. Она получила 5 наград из 9 номинаций, включая самые престижные:
- Лучший фильм
- Лучшая режиссура (Шон Бэйкер)
- Лучшая женская роль (Майки Мэдисон)
- Лучший оригинальный сценарий (Шон Бэйкер)
- Лучший монтаж (Шон Бэйкер)
Это сделало Бэйкера рекордсменом. Он первый в истории кинематографист, получивший четыре «Оскара» лично за один фильм в качестве режиссера, сценариста, монтажера и продюсера.
Фокус на России: Борисов и мировая слава
Успех «Аноры» вывел на мировую сцену двух российских актеров. В первую очередь свет прожекторов был нацелен на Юре Борисове. Роль немногословного «решалы» Игоря в картине Бейкера принесла ему номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Он стал первым российским актером, номинированным в этой категории. Хотя статуэтка ушла Кирану Калкину («Настоящая боль»), само признание Академией — огромное достижение. Весь зал аплодировал, когда Роберт Дауни-младший, объявляя номинантов, лично сказал Борисову: «У тебя большое будущее, и ты на своем месте».
На красной дорожке Борисов трогательно заботился о жене, поправляя её белое платье. Поведение россиянина также стало предметом обсуждения, многие отметили его скромность и трогательность.
Марк Эйдельштейн: новая икона стиля
Россиянин Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в нашумевшей «Аноре». 23-летний исполнитель инфантильного Ивана стал настоящей сенсацией. Он не только блестяще справился со сложной ролью, но и покорил мир моды, войдя в списки best dressed (лучший образ) по версии Vogue. На «Оскаре» он предстал в костюме Balenciaga. Западные СМИ уже называют его «российским Тимоти Шаламе», пророча головокружительную голливудскую карьеру.
Главные конкуренты и неожиданности
Главными конкурентами триумфатора вечера, «Аноры», выступили монументальный «Бруталист» и скандальная «Эмилия Перес». Эпическая драма «Бруталист», хотя и уступила в главных категориях, взяла три «Оскара» — за лучшую мужскую роль, операторскую работу и музыку, что позволило Эдриану Броуди получить вторую статуэтку спустя 22 года после своего триумфа в «Пианисте». Его пронзительную и затянутую благодарственную речь организаторы дважды пытались прервать оркестром, что вызвало волну негодования среди зрителей в зале и в социальных сетях.
Еще одним громким событием стала относительно скромная победа фаворита по количеству номинаций — мюзикла «Эмилия Перес». Несмотря на рекордные 13 номинаций, картина Жака Одиара одержала верх лишь в двух категориях, одной из которых стала награда за лучшую женскую роль второго плана — ее получила Зои Салдана. Многие связали этот результат со скандальными политическими высказываниями звезды фильма Карлы Софии Гаскон, которые, по мнению инсайдеров, заметно подпортили репутацию проекта в глазах консервативных членов Академии.
Главными же разочарованиями вечера стали полный провал байопика «Боб Дилан: Никому не известный», не взявшего ни одной награды из восьми номинаций, а также поражение Тимоти Шаламе в борьбе за лучшую мужскую роль и Деми Мур, которая, по прогнозам, должна была наконец получить первый «Оскар» в своей карьере, но уступила Майки Мэдисон.
Вне конкурентной гонки церемония также запомнилась яркими моментами. Пример одного из них — иконическое повторение знаменитого поцелуя Холли Берри и Эдриана Броуди на красной дорожке, на этот раз по инициативе самой Берри.
Участники «Оскара» 2025 года также соревновались в модных перфомансах. Деловой тон задавали Эйдельштейн и дочь Джони Деппа Лили-Роуз Депп, но были и яркие исключения. Например, актер Адам Сэндлер своим появлением в худи и шортах нарочито бросил вызов гламуру, мгновенно породив волну мемов и новый тренд «Adam Sandler core».
