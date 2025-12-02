Европа может остаться без сырья для истребителей и беспилотников
В Европе есть залежи редкоземельных металлов, но нет собственных мощностей для их переработки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Европа может столкнуться с нехваткой редкоземельных металлов, которые необходимы для производства военной техники. А именно для изготовления истребителей, датчиков и беспилотников из-за новых ограничений от Китая. Об этом пишет Bloomberg.
«Если мы посмотрим, сколько времени в среднем нужно, чтобы продать тонну тербия европейскому партнеру, то это три-четыре недели, а с американцами срок составляет три-четыре дня», — заявил финансовый директор трейдерской компании Noble Elements Тим Боргшульте, его слова передает Bloomberg.
Дело в том, что теперь ЕС будет конкурировать с США на рынках редкоземельных металлов. Потому что ранее Китай, один из основных поставщиков, запретил продажу таких ресурсов оборонным компаниям. При этом глава Федерации оборонной промышленности и безопасности Германии Ганс-Кристоф Атцподен отметил, что в Европе есть залежи редкоземельных металлов, но нет собственных мощностей для их переработки.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах снизить зависимость ЕС от критически важного сырья из Китая и отметив, что будут укрепляться поставки из Австралии, Казахстана, Канады, Узбекистана, Украины и Чили. Параллельно Европа планирует ввести пошлины на некоторые металлы, неорганические химикаты и калийные удобрения из России для сокращения зависимости от РФ. Эти шаги ЕС увязывает с обеспечением экономической безопасности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.