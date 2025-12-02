Европа может остаться без сырья для истребителей и беспилотников

В Европе есть залежи редкоземельных металлов, но нет собственных мощностей для их переработки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европа может столкнуться с нехваткой редкоземельных металлов, которые необходимы для производства военной техники. А именно для изготовления истребителей, датчиков и беспилотников из-за новых ограничений от Китая. Об этом пишет Bloomberg.

«Если мы посмотрим, сколько времени в среднем нужно, чтобы продать тонну тербия европейскому партнеру, то это три-четыре недели, а с американцами срок составляет три-четыре дня», — заявил финансовый директор трейдерской компании Noble Elements Тим Боргшульте, его слова передает Bloomberg.

Дело в том, что теперь ЕС будет конкурировать с США на рынках редкоземельных металлов. Потому что ранее Китай, один из основных поставщиков, запретил продажу таких ресурсов оборонным компаниям. При этом глава Федерации оборонной промышленности и безопасности Германии Ганс-Кристоф Атцподен отметил, что в Европе есть залежи редкоземельных металлов, но нет собственных мощностей для их переработки.

Продолжение после рекламы