Песков: Россия хочет урегулирования конфликта с Украиной «на поколения вперед»

02 декабря 2025 в 14:13
По словам Пескова, Россия открыта к переговорам

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия стремится к долгосрочному урегулированию украинского конфликта, которое обеспечит безопасность на многие поколения вперед. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия высоко ценит усилия администрации главы Белого дома Дональда Трампа в этом направлении.

«Мы высоко ценим усилия президента (США Дональда) Трампа и его администрации, и мы хотим решить проблемы нашей безопасности на многие поколения вперед», — сообщил Песков на брифинге для индийских СМИ. Его слова проводит Sputnik India.

Также представитель Кремля назвал грядущую встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом важным шагом к миру. По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва открыта к переговорам, но должна достичь целей СВО. Европа же, по заявлению Пескова, говорит только о войне до последнего украинца.

