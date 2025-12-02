ЛДПР заменит двух депутатов в Тюменской облдуме
Во фракции ЛДПР Тюменской облдумы произойдут перемени по итогам выборов-2026
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
ЛДПР планирует заменить двух депутатов в Тюменской областной думе по итогам выборов 2026-го года. Об этом URA.RU сообщили несколько информированных источников, близких к заксобранию.
Как утверждают инсайдеры, в новый состав фракции могут не попасть ее действующий лидер Глеб Трубин (по некоторым данным, он переезжает в другой регион) и депутат Артем Зайцев, который, вероятно покинет ряды либерал-демократической партии.
В качестве замены в ЛДПР рассматривают двух депутатов думы Тюмени — бизнесменов Дмитрия Ошуркова и Руслана Сабирова. Оба близки к куратору реготделения Владимиру Сысоеву, который провел их в городской парламент в 2023 году. Кандидаты обладают финансовыми ресурсами и способны обеспечить предвыборную кампанию, говорят инсайдеры URA.RU.
- интересно02 декабря 2025 14:23Куда Глебушка собрался? К тестю?