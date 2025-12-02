Логотип РИА URA.RU
Политика

ЛДПР заменит двух депутатов в Тюменской облдуме

02 декабря 2025 в 14:18
Во фракции ЛДПР Тюменской облдумы произойдут перемени по итогам выборов-2026

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

ЛДПР планирует заменить двух депутатов в Тюменской областной думе по итогам выборов 2026-го года. Об этом URA.RU сообщили несколько информированных источников, близких к заксобранию. 

Как утверждают инсайдеры, в новый состав фракции могут не попасть ее действующий лидер Глеб Трубин (по некоторым данным, он переезжает в другой регион) и депутат Артем Зайцев, который, вероятно покинет ряды либерал-демократической партии.

В качестве замены в ЛДПР рассматривают двух депутатов думы Тюмени — бизнесменов Дмитрия Ошуркова и Руслана Сабирова. Оба близки к куратору реготделения Владимиру Сысоеву, который провел их в городской парламент в 2023 году. Кандидаты обладают финансовыми ресурсами и способны обеспечить предвыборную кампанию, говорят инсайдеры URA.RU. 

