ЛДПР заменит двух депутатов в Тюменской облдуме

Во фракции ЛДПР Тюменской облдумы произойдут перемени по итогам выборов-2026 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

ЛДПР планирует заменить двух депутатов в Тюменской областной думе по итогам выборов 2026-го года. Об этом URA.RU сообщили несколько информированных источников, близких к заксобранию.

Как утверждают инсайдеры, в новый состав фракции могут не попасть ее действующий лидер Глеб Трубин (по некоторым данным, он переезжает в другой регион) и депутат Артем Зайцев, который, вероятно покинет ряды либерал-демократической партии.