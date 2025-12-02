Полиция объявила награду в полмиллиона за поимку пенсионерки — заказчицы убийства
Подозреваемая находится в федеральном розыске с 2005 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
МВД по Республике Бурятия разыскивает уроженку Читинской области, которая подозревается в организации заказного убийства. За предоставление информации ведомство объявило награду. Об этом сообщают СМИ.
«Управление уголовного розыска МВД по Республике Бурятия готово выплатить 500 тыс. руб. в качестве вознаграждения за „информацию, способствующую раскрытию особо тяжкого преступления“», — пишет «Коммерсант». По данным расследование, преступление было совершено в 1999 году. Тогда подозреваемая заказала убийство своего мужа. Обвиняемая Ольга Скворцова находится в федеральном розыске. Верховный суд Республики Бурятия заочно вынес ей приговор в 2023 году. Тогда Скворцову приговорили к 13 годам лишения свободы. С 2005 года она находится в федеральном розыске.
Ранее за попытку организовать заказное убийство своего мужа была арестована жительница Екатеринбурга. Обвиняемая попыталась предложить совершить убийство неизвестному мужчине. Он отказался исполнить преступление и обратился в правоохранительные органы.
