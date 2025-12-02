Тюменский бренд одежды откроет первый магазин в Екатеринбурге

Открытие намечено на конец декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский бренд одежды Asya Semyonova откроет первый флагманский магазин в Екатеринбурге. Об этом руководство компании сообщило в своих соцсетях.

«В связи с открытием флагманского магазина в Екатеринбурге, бренд Asya Semyonova ищет сотрудников», — такое сообщение появилось в официальном telegram-канале бренда. В команду требуется продюсер съемок для контента.

Корреспондент агентства связался с представителями магазина. Там сообщили, что открытие запланировано на конец декабря — начало января. Точную локацию будущего магазина по телефону не раскрыли.

