Тюменский бренд одежды откроет первый магазин в Екатеринбурге
Открытие намечено на конец декабря
Тюменский бренд одежды Asya Semyonova откроет первый флагманский магазин в Екатеринбурге. Об этом руководство компании сообщило в своих соцсетях.
«В связи с открытием флагманского магазина в Екатеринбурге, бренд Asya Semyonova ищет сотрудников», — такое сообщение появилось в официальном telegram-канале бренда. В команду требуется продюсер съемок для контента.
Корреспондент агентства связался с представителями магазина. Там сообщили, что открытие запланировано на конец декабря — начало января. Точную локацию будущего магазина по телефону не раскрыли.
Бренд Asya Semyonova существует в Тюмени больше восьми лет. Первый магазин работал в ТЦ «Магеллан», затем у марки появилось отдельное пространство. Кроме того, тюменская компания открыла свою точку продажи в Москве.
