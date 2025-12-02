В Перми на месте бывшей психиатрической больницы хотят запретить строить жилье

Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

02 декабря 2025 в 14:25
Чтобы исключить возможность размещения на данном участке жилых домов, предлагается установить коэффициент плотности жилой застройки на уровне 0,0

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На земельном участке по Революции, 56д, где ранее располагалась психиатрическая больница, планируется установить нулевой коэффициент плотности застройки. Вопрос об этом в ноябре был одобрен комиссией по землепользованию и застройке. 

«Чтобы исключить возможность размещения на данном участке жилых домов, предлагается установить коэффициент плотности жилой застройки на уровне 0,0. Инициатором внесения изменений выступила Корпорация развития Пермского края», — сообщили в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

В корпорации уточнили, что проект поправок будет вынесен на процедуру общественных обсуждений. В случае одобрения изменения будут закреплены в действующих правилах. Конкретные дата и место проведения общественных обсуждений пока не утверждены.

В начале ноября Корпорация развития Пермского края объявила аукцион по продаже бывшего корпуса психиатрической больницы на улице Революции, 56д, вместе с земельным участком под зданием. Нежилое пятиэтажное здание площадью около 2,6 тысяч квадратных метров расположено на участке площадью 1,4 тысяча квадратных метров. Предусмотренное целевое назначение объекта — реализация инвестиционных проектов в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры. Стартовая стоимость лота составила 140,5 млн рублей. Прием заявок завершился 27 ноября, подведение итогов торгов запланировано на 8 декабря.

