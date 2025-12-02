В Перми на месте бывшей психиатрической больницы хотят запретить строить жилье

Чтобы исключить возможность размещения на данном участке жилых домов, предлагается установить коэффициент плотности жилой застройки на уровне 0,0 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На земельном участке по Революции, 56д, где ранее располагалась психиатрическая больница, планируется установить нулевой коэффициент плотности застройки. Вопрос об этом в ноябре был одобрен комиссией по землепользованию и застройке.

«Чтобы исключить возможность размещения на данном участке жилых домов, предлагается установить коэффициент плотности жилой застройки на уровне 0,0. Инициатором внесения изменений выступила Корпорация развития Пермского края», — сообщили в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

В корпорации уточнили, что проект поправок будет вынесен на процедуру общественных обсуждений. В случае одобрения изменения будут закреплены в действующих правилах. Конкретные дата и место проведения общественных обсуждений пока не утверждены.

