На уровень выше, чем по ОМС: в Тюмени аудиторам правительства обеспечат вип-страховки

Сотрудники Счетной палаты Тюменской области, вышедшие на пенсию, получат страховки ДМС за счет бюджета региона. Информация представлена на сайте госзакупок. Качество услуг по полисам должно быть выше, чем по системе ОМС.

«Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию государственных гражданских служащих Счетной палаты Тюменской области, вышедших на пенсию. Страховщик должен обеспечить условия предоставления медицинских услуг в рамках ДМС более высокого уровня по сравнению с условиями оказания бесплатной медицинской помощи», — говорится в документации.

Застрахованным будут оказывать помощь специалисты узкого профиля: хирурги, травматологи, неврологи, онкологи, гинекологи, урологи, эндокринологи, кардиологи, аллергологи и другие. В пакет услуг также входят физиотерапия и массаж по показаниям. Лечение предусмотрено как в амбулаторном варианте, так и в стационарах, в том числе — реабилитационное. Отдельно перечислены стоматологические услуги: гигиеническая чистка, лечение, протезирование и прочее.