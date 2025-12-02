Песков: Путин в Индии обсудит поставки комплексов С-400

Во время визита в Индию Путин обсудит с Моди поставки С-400 Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Президент России Владимир Путин во время визита в Индию обсудит поставки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос занимает одно из центральных мест в повестке дня.

«Этот вопрос занимает важное место в повестке дня, и я не сомневаюсь, что он будет обсуждаться в ходе визита (Путина в Индию — ред.)», — заявил Песков на брифинге для индийских СМИ. Его слова приводит Sputnik India. Он уточнил, что помимо систем ПВО стороны готовятся затронуть и возможные контракты на поставку новейших российских истребителей Су-57.

С-400 «Триумф» состоит на вооружении российской армии с 2007 года и экспортируется в ряд иностранных государств. Система рассчитана на поражение самолетов, крылатых и баллистических ракет на дальности до 400 километров и способна работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

