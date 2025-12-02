Песков: Путин в Индии обсудит поставки комплексов С-400
Во время визита в Индию Путин обсудит с Моди поставки С-400
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Президент России Владимир Путин во время визита в Индию обсудит поставки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос занимает одно из центральных мест в повестке дня.
«Этот вопрос занимает важное место в повестке дня, и я не сомневаюсь, что он будет обсуждаться в ходе визита (Путина в Индию — ред.)», — заявил Песков на брифинге для индийских СМИ. Его слова приводит Sputnik India. Он уточнил, что помимо систем ПВО стороны готовятся затронуть и возможные контракты на поставку новейших российских истребителей Су-57.
С-400 «Триумф» состоит на вооружении российской армии с 2007 года и экспортируется в ряд иностранных государств. Система рассчитана на поражение самолетов, крылатых и баллистических ракет на дальности до 400 километров и способна работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.
Российский лидер совершит официальный визит в Индию 4 и 5 декабря. В эти дни там пройдет 23-й ежегодный российско-индийский саммит, на который Путин приедет по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. Во время саммита планируется обсудить отношения между двумя странами, а также региональные и мировые темы, которые важны как для России, так и для Индии. Ожидается, что одной из тем станет сотрудничество в области обороны, в том числе поставки зенитных ракетных комплексов типа С-400. Этот визит будет первым приездом Путина в Индию после начала конфликта на Украине.
