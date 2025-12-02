Текслер срочно отправил главу минстроя в Усть-Катав для расселения бараков
Алексей Текстер направил главу минстроя в Усть-Катав
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер срочно направил министра строительства региона Юлия Элбакидзе в Усть-катав. Такое поручение дал глава региона после обращения жильцов 24 деревянных бараков, которые построены свыше 60 лет назад и срочно требуют расселения. Текслер поручил новому главе городского округа Сергею Харитонову проработать вопрос.
«Поручения ваши исполним, постараемся в самое ближайшее время провести на месте с главой совещание, посмотрим состояние домов, сделаем график по расселению этих аварийных домов, для того, чтобы люди смогли жить в комфортных условиях, но никак не в аварийных домах», — ответил в ходе прямой линии Элбакидзе. Глава областного минстроя добавил, что в планах на предстоящие два года направить внушительные суммы для расселения аварийного жилфонда в Усть-Катаве, что позволит расселить около 6,5 тысяч квадратных метров старых квартир.
В свою очередь губернатор отметил, что за минувшие месяцы в регионе были расселены жители около 340 тысяч квадратных метров жилья, на эти цели были направлены значительные суммы преимущественно из бюджета региона.
Харитонов был первым замом главы Усть-Катава по социально-культурной политике и охране здоровья населения, он был избрал единогласно новым главой города. Он родился в Усть-Катаве и прошел все ступени карьерной лестницы, начиная от методиста по физической культуре и спорту в Управлении по молодежной политике администрации Усть-Катава.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!