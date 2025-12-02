Текслер срочно отправил главу минстроя в Усть-Катав для расселения бараков

Алексей Текстер направил главу минстроя в Усть-Катав Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер срочно направил министра строительства региона Юлия Элбакидзе в Усть-катав. Такое поручение дал глава региона после обращения жильцов 24 деревянных бараков, которые построены свыше 60 лет назад и срочно требуют расселения. Текслер поручил новому главе городского округа Сергею Харитонову проработать вопрос.

«Поручения ваши исполним, постараемся в самое ближайшее время провести на месте с главой совещание, посмотрим состояние домов, сделаем график по расселению этих аварийных домов, для того, чтобы люди смогли жить в комфортных условиях, но никак не в аварийных домах», — ответил в ходе прямой линии Элбакидзе. Глава областного минстроя добавил, что в планах на предстоящие два года направить внушительные суммы для расселения аварийного жилфонда в Усть-Катаве, что позволит расселить около 6,5 тысяч квадратных метров старых квартир.

В свою очередь губернатор отметил, что за минувшие месяцы в регионе были расселены жители около 340 тысяч квадратных метров жилья, на эти цели были направлены значительные суммы преимущественно из бюджета региона.

Продолжение после рекламы