В 2026 году на Ямале усилият контроль за соблюдениями правил на дорогах

В 2026 году на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа установят 10 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

«10 комплексов фотовидеофиксации установят на ямальских дорогах в следующем году. В их состав войдут 16 камер», — отметили в ведомстве.

Новые комплексы будут фиксировать нарушения на восьми региональных и восьми муниципальных дорогах. Они будут автоматически передавать информацию о превышениях скорости, выезде на встречную полосу, использовании телефона за рулем.

