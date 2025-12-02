Логотип РИА URA.RU
В 2026 году на Ямале усилият контроль за соблюдениями правил на дорогах

10 новых комплексов фиксации нарушений на дорогах установят на Ямале в 2026 году
02 декабря 2025 в 14:27
Работы проведут в 2026 году

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2026 году на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа установят 10 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

«10 комплексов фотовидеофиксации установят на ямальских дорогах в следующем году. В их состав войдут 16 камер», — отметили в ведомстве. 

Новые комплексы будут фиксировать нарушения на восьми региональных и восьми муниципальных дорогах. Они будут автоматически передавать информацию о превышениях скорости, выезде на встречную полосу, использовании телефона за рулем. 

В 2026 году власти планируют установить еще около 450 новых камер во дворах, на улицах и въездах в муниципалитеты, в том числе 20 — для контроля автотрафика, дополнив уже действующую систему из примерно 6 тысяч устройств.

