Амнистию имени Долиной предложили провести в Госдуме

Милонов призвал к гуманной амнистии для пострадавших пенсионеров, одной из которых как раз и оказалась Долина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В связи со скандалом с квартирой певицы Ларисы Долиной и последствиями для рынка недвижимости депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести амнистию для пожилых людей, обманутых мошенниками. Он отметил, что это касается не только сделок с квартирами, но и более тяжких преступлений.

«Это гуманное предложение, и, безусловно, к тем, кто не совершил тяжкие преступления, стоит проявить милосердие. <...> Я очень надеюсь, что, может быть, после окончания СВО будет объявлена амнистия этим людям, и руководство страны проявит милость к ним», — сказал Милонов в беседе с Life.ru.

Милонов подчеркнул, что многие пожилые люди просто вводятся в заблуждение и не понимают, кому на самом деле отдают деньги. Он указал на рост так называемого «эффекта Долиной», когда через суды отменяются сделки, и покупатели остаются без жилья и денег. Депутат призвал тщательнее проверять подобные случаи, учитывая возможность мошенничества как среди родственников пожилых людей, так и других злоумышленников.

Продолжение после рекламы

«Почему-то огромное количество бабушек появилось с шибко хитрыми сынками и внучками на хороших машинах, которые вдруг резко стали все вспоминать, что бабушка-то, оказывается, обижена. Поэтому надо проверять все эти случаи. Нет ли тут иного мошенничества, не связанного с разводкой с Украины, а с разводкой тех, кто здесь находится», — заявил депутат Госдумы.

Милонов отметил, что мошенники, вероятно, смогли найти у Долиной уязвимые моменты, из ‑за чего она побоялась сразу обратиться в правоохранительные органы. Впоследствии для нее сама ситуация обернулась «максимальной выгодой», однако при этом, по словам парламентария, все забывают о покупательнице ее недвижимости.

Покупательница не была связана с аферистами и не действовала в их интересах, сказал Милонов. По мнению депутата, она лишь приобрела квартиру, в результате чего лишилась и вложенных средств, и самого жилья. Наблюдая за подобными случаями, многие россияне опасаются заниматься решением жилищных вопросов. Люди боятся, что при использовании аналогичных схем у них могут изъять квартиру, оставив их с крупным кредитом под высокие проценты, подытожил Милонов.

Ранее стало известно, что Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме (ГД) по защите прав граждан на рынке вторичного жилья. Оно было инициировано депутатом ГД Дмитрием Свищевым. Ранее певица окончательно вернула себе элитную квартиру в Хамовниках после того, как заявила, что в 2024 году ее обманули мошенники. Однако это событие вызвало шквал негодования в соцсетях. Артистку стали «отменять», в честь нее даже придумали новый термин «эффект Долиной».