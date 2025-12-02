Жители ХМАО жалуются на массовый сбой интернета

В ХМАО снова появились проблемы с мобильным интернетом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Югре пользователи мобильного интернета массово жалуются на сбои в работе всемирной сети. О проблемах они сообщают на портале детектора сбоев «Downdetector».

«Сбой мобильного интернета. С 20 ноября нет мобильного интернета, насколько оправдано ограничение», — задается вопросом одна из пользователей сервиса «Downdetector».

В социальных сетях также есть жалобы, сообщается, что люди в Самарово без интернета живут почти две недели. В некоторых территориях не работает и кабельное телевидение.

