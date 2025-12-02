Логотип РИА URA.RU
Общество

Жители ХМАО жалуются на массовый сбой интернета

02 декабря 2025 в 14:28
В ХМАО снова появились проблемы с мобильным интернетом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Югре пользователи мобильного интернета массово жалуются на сбои в работе всемирной сети. О проблемах они сообщают на портале детектора сбоев «Downdetector».

«Сбой мобильного интернета. С 20 ноября нет мобильного интернета, насколько оправдано ограничение», — задается вопросом одна из пользователей сервиса «Downdetector». 

В социальных сетях также есть жалобы, сообщается, что люди в Самарово без интернета живут почти две недели. В некоторых территориях не работает и кабельное телевидение. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Это связано с проведением технических работ, направленных на повышение готовности экстренных служб в рамках превентивных мер по обеспечению безопасности инфраструктурных объектов

