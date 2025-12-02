Новым спикером гордумы Тюмени может стать Андрей Голоус
Андрей Голоус претендует на пост председателя гордумы Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Новым спикером гордумы Тюмени может стать Андрей Голоус. Это произойдет, если действующий председатель Светлана Иванова изберется в Госдуму в 2026 году Об этом URA.RU сообщили несколько источников.
«Пока он самая оптимальная кандидатура. За плечами большой опыт работы в городских органах власти», — отмечает источник.
Голоус работает замом действующего председателя Ивановой, которой прочат мандат в Госдуме. Депутат десять лет занимал пост заместителя Александра Моора, когда тот был мэром Тюмени, а после дважды избирался в городской парламент. В 2023 году составил конкуренцию Ивановой на внутрипартийном голосовании ЕР по кандидату в спикеры.
Политик сказал URA.RU что не может прокомментировать информацию. По его словам, официальных обсуждений смены Ивановой нет. Ранее агентство сообщало о том, что председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова проходит согласование на избрание в Госдуму в 2026 году в Москве.
