День SMS, юриста и неизвестного солдата: какие праздники отмечают 3 декабря 2025

3 декабря в России отмечают день Атомного ледокольного флота Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

3 декабря в мире отмечают несколько интересных праздников. В России чествуют юристов и вспоминают о неизвестных солдатах, а в других странах отмечают день рождения SMS. Православная церковь чтит память святого Прокла. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.

Праздники в России 3 декабря

День юриста

День юриста — один из самых молодых профессиональных праздников в стране. С идеей о его появлении в начале 2008 года выступили представители Ассоциации юристов России. Уже в феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня юриста.

Празднование установлено на 3 декабря — дату начала судебной реформы 1864 года в Российской империи. Именно в этот день император Александр II утвердил Судебные уставы, которые легли в основу судебной реформы 1864 года.

Продолжение после рекламы

В этот день принято поздравлять всех юристов: адвокатов, судей, правозащитников, следователей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов. Начиная с 2009 года Ассоциация юристов России присуждает в этот день высшую профессиональную награду в сфере права — премию «Юрист года». Первым лауреатом этой премии стал один из соавторов Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ Сергей Алексеев.

День Атомного ледокольного флота

В России восемь атомных ледоколов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

3 декабря считается днем рождения Атомного ледокольного флота страны. В этот день в 1959 году был спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин» — символ технологического триумфа СССР.

Сегодня Россия — единственное государство, имеющее собственный Атомный ледокольный флот. Управление им осуществляет ФГУП «Атомфлот», входящее в контур госкорпорации «Росатом».

В 1977 году ледокол «Арктика» стал первым надводным судном, достигшим Северного полюса Земли. В 2020–2022 годах введены в эксплуатацию три универсальных атомных ледокола серии 22220. Сейчас в состав российского арктического флота входят восемь атомных ледоколов.

День Неизвестного солдата

День неизвестного солдата в России отмечают с 2014 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU

День Неизвестного солдата отмечается с 2014 года. Инициатива учреждения памятной даты принадлежит активистам «Поискового движения России». В ноябре 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал документ, закрепивший 3 декабря в качестве Дня Неизвестного солдата.

Цель даты — сохранить в веках память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг всех защитников, погибших в сражениях за свободу и независимость страны, чьи имена так и не были установлены. В этот день в России проходят памятные мероприятия и церемонии, в ходе которых воздаются почести павшим героям.

Международные праздники 3 декабря

Международный день инвалидов

Международный день инвалидов был учрежден ООН в 1992 году. Однако впервые стали широко обсуждать проблемы инвалидов в 1981 году.

Этот этап стал отправной точкой для широкомасштабных реформ, в том числе для проведения Десятилетия инвалидов (1983–1992 годы). Тогда была сформирована комплексная программа, направленная на улучшение качества жизни людей с инвалидностью. Завершение Десятилетия было отмечено учреждением Международного дня инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря.

С тех пор в государствах — членах ООН в эту дату проходят образовательные, культурные и благотворительные акции, подводятся итоги деятельности профильных организаций.

Международный день борьбы с пестицидами

3 декабря ежегодно в мире отмечают Международный день борьбы с пестицидами. Этот день поднимает важные вопросы об экологических и социальных последствиях использования химических средств для борьбы с вредителями.

Продолжение после рекламы

Инициатором создания данного мероприятия является Латиноамериканская сеть активистов. Основная цель этого праздника — привлечь внимание мировой общественности к решению проблем, возникающих в результате производства и использования опасных химикатов.

День SMS

3 декабря ежегодно отмечают День рождения SMS. В этот день, в 1992 году, инженер Нейл Папуорт отправил с компьютера на мобильный телефон первое в мире СМС-сообщение — поздравление с Рождеством из двух слов: «Merry Christmas!»

Это событие стало отправной точкой для революции в мире мобильной связи и общения. Сегодня служба коротких сообщений является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Интересные факты об SMS

В стандартном SMS-сообщении может содержаться не более 160 символов.

Стандартный сигнал о приходе SMS на телефонах Nokia — буквы SMS на азбуке Морзе.

В Малайзии мусульманам разрешено развестись, трижды отправив супруге соответствующее SMS.

Исследования университета Ковентри и Тасмании показали, что студенты, активно использовавшие SMS, делали меньше ошибок при письме.

Православный праздник 3 декабря

День святого Прокла

В этот день православные вспоминают святого Прокла Фото: Илья Московец © URA.RU

3 декабря православная церковь почитает память святого Прокла, жившего в V веке в Константинополе. В юности он изучал богословие под руководством Иоанна Златоуста, что позволило ему глубоко освоить содержание Евангелия и приобрести известность как одаренный проповедник.

После кончины Иоанна Златоуста Прокл был поставлен в сан архиепископа и, занимая эту должность, активно распространял и отстаивал православное вероучение. Согласно церковному преданию, во время одного из молебнов произошло землетрясение. Жители Константинополя вместе с духовенством усердно возносили молитвы, прося Господа уберечь город и его жителей.

В тот момент одному из детей, присутствовавших на богослужении, было даровано видение: он заявил, что перед его взором предстали ангелы, произносившие неизвестную ему молитву. Когда горожане начали вслед за ребенком повторять услышанные от него слова, подземные толчки прекратились.

На протяжении 12 лет Прокл занимал кафедру архиепископа Константинопольского. В этот период своего служения он оказал помощь большому числу жителей города, в том числе предоставляя приют людям, жившим в бедности.

Народный праздник 3 декабря

Проклов день

В этот день наши предки прокладывали санную дорогу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На Руси 3 декабря называли днем Прокла. Существовало поверье, что в этот период можно изгнать нечистую силу, укрывающуюся от холода под землей. Считалось, что для того чтобы не допустить выхода злых духов на поверхность, их необходимо было обругать самыми грубыми и резкими словами.

Продолжение после рекламы

В этот период сельские жители прокладывали санные дороги, которыми затем пользовались до весеннего таяния снега. Обычно к 3 декабря грунтовые пути уже успевали подсохнуть после продолжительных осенних дождей и покрыться первым устойчивым снежным покровом. В народной среде по этому поводу говорили: «До Прокла не жди от дороги прока».

Кто родился 3 декабря

Джулианна Мур — американская актриса,

Брендан Фрейзер — американский и канадский актер,

Оззи Осборн (Джон Майкл Осборн) — британский музыкант,

Игорь Ларионов — советский и российский хоккеист,

Катарина Витт — немецкая фигуристка,

Джон Бэкус — американский ученый.

Кто отмечает именины 3 декабря

Мужчины: Ян, Эмиль, Остап, Николай, Макар, Иосиф, Илларион, Иван, Емельян, Денис, Демьян, Григорий, Вольдемар, Владимир, Василий, Арсений, Анатолий, Алексей, Александр, Азат.