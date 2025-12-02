Песков назвал главные условия окончания спецоперации

Песков отметил, что Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия готова к мирным переговорам. Однако цели, которые были поставлены в начале спецоперации, должны быть достигнуты, а первоначальные причины конфликта — устранены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Путем мирных переговоров, мы должны достичь наших целей, и устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали», — пояснил Песков, его слова приводит Sputnik India. Он подчеркнул, что Россия открыта для мирных переговоров. Также Москва ценит мирные усилия США направленные на разрешение украинского кризиса через дипломатию.