Песков назвал главные условия окончания спецоперации
Песков отметил, что Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия готова к мирным переговорам. Однако цели, которые были поставлены в начале спецоперации, должны быть достигнуты, а первоначальные причины конфликта — устранены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Путем мирных переговоров, мы должны достичь наших целей, и устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали», — пояснил Песков, его слова приводит Sputnik India. Он подчеркнул, что Россия открыта для мирных переговоров. Также Москва ценит мирные усилия США направленные на разрешение украинского кризиса через дипломатию.
Ранее о готовности к мирным переговорам заявлял президент РФ Владимир Путин, подчеркивая, что решение конфликта возможно только при обсуждении всех деталей предлагаемых планов. Также российский лидер отмечал, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине претерпел изменения и теперь состоит из 28 пунктов. Однако после переговоров в Женеве план был сокращен.
