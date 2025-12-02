Турция решительно высказалась об атаках на танкеры в Черном море
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Турция передала службам безопасности Украины жесткую позицию Анкары по поводу недавних атак ВСУ на коммерческие суда в Черном море. Об этом высокопоставленный официальный источник в Анкаре. Поводом стала атака на российский танкер с подсолнечным маслом, а также предыдущие инциденты с повреждением танкеров в акватории Черного моря, затрагивающей интересы Турции.
«Украинской стороне, в частности, службам безопасности, была заявлена решительная реакция Турции на атаки на суда в Черном море», — сообщил собеседник РИА Новости. По его словам, Анкара рассматривает подобные инциденты как прямой вызов безопасности судоходства и сигнализирует Киеву о недопустимости эскалации рисков для коммерческих перевозок в регионе.
Турецкое управление мореходства указало, что российский танкер с подсолнечным маслом был атакован в Черном море, однако экипаж не запрашивал помощи, и судно сохранило ход. Ранее МИД Турции официально выражал озабоченность в связи с атаками на два танкера, подчеркивая, что такие действия ставят под угрозу жизни моряков, устойчивость морских маршрутов и экологическую безопасность.
Всего за последние дни было атаковано три танкера. Guardian со ссылкой на украинские спецслужбы передавала, что Киев подтвердил, что стоит за атаками дронов на танкеры.
