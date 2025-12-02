Тюменский ХК «Рубин» ответил на претензии фанатов хоккея из других городов
Домашние матчи тюменского ХК «Рубин» проходят в здании бывшего стадиона «Партиком»
Фанатам клубов Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) по запросу команд предоставляются бесплатные билеты на домашние матчи тюменского ХК «Рубин». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе клуба. Ранее иногородние болельщики пожаловались на то, что не могут попасть на выездные матчи своих команд, когда они проходят в Тюмени.
«Существует регламент, согласно которому иногородним болельщикам выделяется определенная квота билетов. Сейчас игры ХК „Рубин“ проходят в здании бывшего стадиона „Партиком“. Изначально там было 250 мест, мы увеличили их количество до 500. На каждый матч мы должны предоставить фанатам соперников 5% от общего количества билетов. В нашем случае, это около 25. Однако мы готовы выделить и больше, все зависит от запросов команды», — пояснили агентству в пресс-службе ХК «Рубин».
Там добавили, что тюменские хоккеисты проводят матчи на льду бывшего стадиона «Партиком» из-за реконструкции основной арены — Дворца спорта. Как только она завершится, клуб сможет предоставлять болельщикам команд ВХЛ больше билетов.
Ранее URA.RU писало о том, что фанаты клубов ВХЛ из регионов РФ не могут попасть на матчи своих команд в Тюмени. По словам болельщиков, в здании бывшего стадиона «Партиком», где проходят матчи тюменской команды «Рубин», не хватает мест.
