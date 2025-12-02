Долиной отказали в государственном гранте на 76,6 миллиона рублей

Долина планировала получить от государства почти 77 миллионов для «выращивания новых звезд» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президентский фонд культурных инициатив отказал в крупном гранте компании «Музкульт», связанной с семьей народной артистки России Ларисы Долиной. Организация запрашивала 76,6 млн рублей на проект по развитию молодых эстрадных исполнителей в 2026–2027 годах.

«Президентский фонд культурных инициатив отказал компании „Музкульт“ — структуре, связанной с дочерью народной артистки России Ларисы Долиной, — в крупном гранте на 76,6 млн рублей», — сообщает издание «Абзац». По данным источника, заявка не вошла в число поддержанных инициатив последнего конкурса фонда. Деньги планировалось направить на подготовку и продвижение начинающих артистов эстрады, однако проект не получил финансирования.

Заявителем по проекту выступала не сама Долина, а компания «Музкульт», которая, по данным СМИ, связана с ее дочерью. По данным телеканала «Царьград», структура занимается «выращиванием новых звезд», продвижением музыкальной культуры и проведением фестивалей.

В материалах заявки говорилось, что в задачи программы входили отбор и поддержка перспективных исполнителей, их обучение и творческое воспитание. Старт проекта намечался на январь 2026 года, завершение — на февраль 2027-го, однако заявка не прошла отбор. При этом другая инициатива — «Музыкальная академия Ларисы Долиной» — уже работает в рамках программы MUSCULT и, как пишут СМИ, получает поддержку фонда.