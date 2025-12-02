Долиной отказали в государственном гранте на 76,6 миллиона рублей
Долина планировала получить от государства почти 77 миллионов для «выращивания новых звезд»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Президентский фонд культурных инициатив отказал в крупном гранте компании «Музкульт», связанной с семьей народной артистки России Ларисы Долиной. Организация запрашивала 76,6 млн рублей на проект по развитию молодых эстрадных исполнителей в 2026–2027 годах.
«Президентский фонд культурных инициатив отказал компании „Музкульт“ — структуре, связанной с дочерью народной артистки России Ларисы Долиной, — в крупном гранте на 76,6 млн рублей», — сообщает издание «Абзац». По данным источника, заявка не вошла в число поддержанных инициатив последнего конкурса фонда. Деньги планировалось направить на подготовку и продвижение начинающих артистов эстрады, однако проект не получил финансирования.
Заявителем по проекту выступала не сама Долина, а компания «Музкульт», которая, по данным СМИ, связана с ее дочерью. По данным телеканала «Царьград», структура занимается «выращиванием новых звезд», продвижением музыкальной культуры и проведением фестивалей.
В материалах заявки говорилось, что в задачи программы входили отбор и поддержка перспективных исполнителей, их обучение и творческое воспитание. Старт проекта намечался на январь 2026 года, завершение — на февраль 2027-го, однако заявка не прошла отбор. При этом другая инициатива — «Музыкальная академия Ларисы Долиной» — уже работает в рамках программы MUSCULT и, как пишут СМИ, получает поддержку фонда.
Ранее структуры, связанные с семьей Ларисы Долиной, уже попадали в поле зрения надзорных органов: Федеральная налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого в 2021 году кратковременно значилась ее дочь Ангелина. На фоне этой истории продолжается и судебная повестка вокруг певицы: в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск об оспаривании сделки по продаже квартиры, признав Долину жертвой мошенничества и вернув ей право собственности.
