Дорогостоящую цифровизацию госуправления в ЯНАО аудиторы признали неэффективной

Созданием ГИС для госуправления на Ямале занималась московская «Бизнесавтоматика»

Счетная палата Ямала проверила эффективность внедрения дорогостоящих сервисов цифровизации от «Бизнесавтоматики» в сфере управления строительством, транспортной и дорожной деятельностью. Аудиторы пришли к выводу, что внедрение государственной информационной системы (ГИС) не достигло своих целей и мало используется по назначению. Между тем, на разработку и обслуживание сервисов из окружного бюджета потрачено почти 120 млн рублей.

«В ходе мероприятия установлено, что внедрение ГИС не достигло цели по созданию эффективного инструмента для управления строительными проектами. Низкий уровень организации мероприятий по внедрению и использованию заложенного функционала системы, существенно ограничили функциональные возможности системы и снизили ее практическую ценность», — говорится в релизе окружной Счетной палаты. Ямальские аудиторы проверяли работу ГИС «Управление и автоматизация отраслевой деятельности ЯНАО» в строительной сфере и дорожном хозяйстве.

Недостатки в планировании, сопровождении и методическом обеспечении привели к тому, что часть возможностей системы не задействована. По оценке специалистов, если настроить ГИС корректно и пользоваться ею не формально и не эпизодически, она способна обеспечивать прозрачность реализации проектов. Но для этого, как указано в материалах проверки, необходима комплексная доработка ГИС.

По данным источника, в автономном округе функционирует 29 государственных информационных систем. При этом в регионе нет единого регламента управления доступом пользователей. «Каждое ведомство самостоятельно определяет порядок подключения и отключения пользователей, что приводит к правовой неопределенности и создает основу для системных нарушений», — отмечается в заключении аудиторов.

Проверяющие выявили случаи, когда административные права сохранялись у обезличенных учетных записей, активный доступ к системам оставался даже у уволенных сотрудников — причем в течение длительного времени. Иногда отсутствовали базовые механизмы защиты.

По данным ЕИС «Закупки», первый контракт, связанный с развитием цифровизации управления, окружной департамент информационных технологий подписал в феврале 2021 года с научно-производственным центром «Бизнесавтоматика». Стоимость этого контракта составила 49,4 млн рублей. Подрядчик должен был создать и внедрить ГИС в ЯНАО. В последующие годы с этим же поставщиком услуг и работ подписывались контракты на техподдержку и развитие ресурса общей стоимостью около 70 млн рублей.