Бывших топ-менеджеров челябинского «Мечела» освободили от наказания
По уголовному делу истекли сроки давности
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бывших топ-менеджеров компании «Мечел» (Челябинская область) Татьяну Прокофьеву и Сергея Резонтова освободили от наказания по делу о махинациях на сумму более 0,5 млрд рублей. По делу истекли сроки давности.
«Суд освободил бывших топ-менеджеров „Мечела“ от уголовной ответственности по делу о мошенничестве в связи с истечением срока давности. При этом с них взыскано 560 млн рублей», — пишет коммерсант.
Прокофьева и Резонтов обвинялись в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в период с 2012 года по 2014 год они похитили почти 16 млн акций «Мечела», что причинило компании ущерб в размере 560 млн руб.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!