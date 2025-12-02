Бывших топ-менеджеров челябинского «Мечела» освободили от наказания

По уголовному делу истекли сроки давности Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывших топ-менеджеров компании «Мечел» (Челябинская область) Татьяну Прокофьеву и Сергея Резонтова освободили от наказания по делу о махинациях на сумму более 0,5 млрд рублей. По делу истекли сроки давности.

«Суд освободил бывших топ-менеджеров „Мечела“ от уголовной ответственности по делу о мошенничестве в связи с истечением срока давности. При этом с них взыскано 560 млн рублей», — пишет коммерсант.