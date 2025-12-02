В ХМАО нефтяник четыре года наживался на работодателе из-за липовой справки о «северных»

В ХМАО работник обманул нефтяную компанию на 600 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудник нефтяной компании предоставил липовую справку о северном стаже и получал 50% надбавки к зарплате. За мошенничество в крупном размере он отправился на скамью подсудимых, сообщает пресс-служба УМВД по Югре.

«Злоумышленник предоставил в отдел кадров нефтяной компании поддельную трудовую книжку, содержащую заведомо ложные сведения о стаже работы в районах Крайнего Севера. На основании документа, он был трудоустроен и в течение четырех лет получал надбавку к заработной плате в размере 50%», — пояснили в пресс-службе ведомства. В общей сложности мужчина «заработал» таким образом более 600 тысяч рублей.