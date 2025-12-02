МО РФ: российские войска освободили Волчанск и Красноармейск
02 декабря 2025 в 14:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Министерстве обороны России подтвердили, что российские войска установили контроль над Волчанском и Красноармейском. Об это ранее заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
