Российские IT-компании активно включаются в благотворительность

Сейчас через платформу «Технологии Добра» помощь получают более 2500 некоммерческих организаций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Более 30 российских IT-компаний предоставили благотворительным организациям доступ к своим продуктам. НКО теперь могут пользоваться цифровыми сервисами бесплатно или с большими скидками. Такое сотрудничество развивается в рамках проекта «Технологии Добра», основанного Совкомбанком и SK Финтех Хаб (Фонд «Сколково»).

«К текущему моменту к нам присоединились около 2500 некоммерческих организаций. Для них на платформе доступны более 40 продуктов, которые закрывают большинство потребностей НКО. Мы стремимся предоставить нашим участникам как можно больше полезных цифровых инструментов и всегда рады новым партнерам, которые разделяют нашу миссию и наши ценности», — прокомментировала руководитель проекта «Технологии Добра» Мария Сабанцева.

Миссия проекта — дать благотворительным организациям возможность пользоваться современными цифровыми решениями для устойчивого роста. Благотворители смогут автоматизировать рутинные процессы и сосредоточиться на своей непосредственной деятельности — помощи подопечным.

Продолжение после рекламы

Бизнес также получает выгоды от сотрудничества с НКО: «Это очень мотивирует команду. Понимать, что ты не только зарабатываешь деньги, но и можешь помочь кому-то, кто в этом нуждается, очень важно», — отметил Эльдар Ахметов, BDM at UX Feedback.

Руководитель проектов устойчивого развития «Лаборатории Касперского» Мария Лосюкова добавила, что участие в благотворительных проектах помогает укрепить имидж компании не только как привлекательного работодателя, но и как надежного партнера для сотрудничества. «Партнеры тоже охотнее идут на сотрудничество, а мы сами расширяем свои компетенции, потому что работа с НКО часто ставит перед нами нестандартные задачи и развивают нас профессионально», — сказала Мария Лосюкова.