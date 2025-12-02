Песков: Россия стремится к миру
02 декабря 2025 в 14:32
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ стремится к миру. "Наша цель – мир», – отметил Песков в ходе брифинга для индийских средств массовой информации, передает Sputnik India.
