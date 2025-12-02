Логотип РИА URA.RU
На аукцион «Екатерининской ассамблеи» выставили день с ФК «Урал»

02 декабря 2025 в 14:52
Обладатель лота сможет приехать на базу клуба «Урал»

Обладатель лота сможет приехать на базу клуба «Урал»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Список аукционных лотов «Екатерининской ассамблеи» пополнился уникальным предложением от футбольного клуба «Урал». Участникам предложат провести один день вместе с игроками екатеринбургского клуба.

«Приобретатель лота получает полный эксклюзив: приезжает на базу, получает форму, тренируется с командой, проходит восстановление, обедает и общается с игроками и персоналом. Лот предоставил президент ФК „Урал“ Григорий Иванов», — сообщает пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

«Екатерининская ассамблея» проводится с 2011 года. В центре вечера — аукцион с предметами из коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. В этом году ассамблея пройдет в 15-й раз. За 14 лет ее существования поддержано 43 проекта на сумму более 880 миллионов рублей.

