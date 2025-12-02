Логотип РИА URA.RU
Песков назвал главную причину кражи российских активов в Европе

Песков: Запад хочет украсть 200 миллиардов долларов российских активов для Киева
02 декабря 2025 в 14:47
Сумма замороженных российских активов составляет 200 миллиардов долларов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Запад хочет беззаконно задействовать замороженные российские активы, направив их Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Они [европейцы] обсуждают возможность кражи российских активов, которые остаются заблокированными в Европе. Это больше, чем 200 миллиардов долларов», — сказал Песков по время прямого эфира международного информационного агентства «Спутник». Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил на специальном онлайн-брифинге, который проходит в Индийском центре Habitat. 

Несмотря на попытки Запада направить всю сумму замороженных российских активов на помощь Киеву, такой шаг одобряют не все страны. В том, следует ли использовать эти активы сомневаются Бельгия, Швейцария и банк Euroclear. 

