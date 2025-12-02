Россия и Индия договорились об отправке военных и техники
02 декабря 2025 в 14:35
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Государственная дума одобрила ратификацию межправительственного соглашения между Россией и Индией, определяющего порядок направления военных контингентов и боевой техники на территории друг друга. Трансляция пленарного заседания ведется на официальном сайте ведомства.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал