Госдума ратифицировала соглашение о взаимной военной помощи Индии и России

Соглашение предполагает использование установленных процедур в ряде типовых ситуаций

Депутаты Госдумы ратифицировали межправительственное соглашение между Россией и Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территорию друг друга. Обсуждение проходило в рамках пленарного заседания, прямая трансляция которого велась на официальном сайте Госдумы.

«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индии», — говорится в документе. Речь идет о ратификации соглашения, подписанного в Москве 18 февраля 2025 года, которое фиксирует единые правила направления российских военных в Индию и индийских военных в Россию, а также регулирует организацию их взаимного материально‑технического обеспечения.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, соглашение предполагает использование установленных процедур в ряде типовых ситуаций. В их числе — совместные учения и тренировки вооруженных сил России и Индии на территории друг друга. Кроме того, документ может применяться при оказании гуманитарной помощи, в том числе с использованием военной техники и транспортных средств, если это заранее согласовано сторонами.

