Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Госдума ратифицировала соглашение о взаимной военной помощи Индии и России

02 декабря 2025 в 14:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Соглашение предполагает использование установленных процедур в ряде типовых ситуаций

Соглашение предполагает использование установленных процедур в ряде типовых ситуаций

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Депутаты Госдумы ратифицировали межправительственное соглашение между Россией и Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территорию друг друга. Обсуждение проходило в рамках пленарного заседания, прямая трансляция которого велась на официальном сайте Госдумы.

«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индии», — говорится в документе. Речь идет о ратификации соглашения, подписанного в Москве 18 февраля 2025 года, которое фиксирует единые правила направления российских военных в Индию и индийских военных в Россию, а также регулирует организацию их взаимного материально‑технического обеспечения.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, соглашение предполагает использование установленных процедур в ряде типовых ситуаций. В их числе — совместные учения и тренировки вооруженных сил России и Индии на территории друг друга. Кроме того, документ может применяться при оказании гуманитарной помощи, в том числе с использованием военной техники и транспортных средств, если это заранее согласовано сторонами.

Продолжение после рекламы

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего визита в Индию намерен обсудить вопрос о поставках российских зенитных ракетных комплексов С-400. Помимо тем, связанных с системами ПВО, стороны планируют обсудить и потенциальные контракты на поставку новейших российских истребителей Су-57.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал