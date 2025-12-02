«Крыльцо и центральный вход в здание мэрии Кургана огородили. На ограждении прикреплен листок, где указано, что в связи с проведением ремонтных работ вход со двора», — сообщил корреспондент агентства.

Ранее в мэрии сообщали, что в 2025 году планируют провести ремонт постаментов с шарами у центрального входа в здание администрации города Кургана. Сейчас на объекте временно использованы пластиковые стяжки, чтобы предотвратить разрушение конструкции. Здание построено в 1952 году, является объектом культурного наследия, и очень нуждается в капитальном ремонте. Уже разработана проектно-сметная документация, что позволит начать работы в этом году. Первым этапом станет ремонт аварийной кровли, отмечали в пресс-службе.