В Кургане перегородили вход в мэрию. Фото
Центральный вход в администрации Кургана закрыт для ремонтных работ
Фото: Алла Маковеева
Центральный вход в здание администрации города Кургана закрыт в связи с предстоящими ремонтными работами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, заметивший ограждение.
«Крыльцо и центральный вход в здание мэрии Кургана огородили. На ограждении прикреплен листок, где указано, что в связи с проведением ремонтных работ вход со двора», — сообщил корреспондент агентства.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана с просьбой прокомментировать информацию, сообщить виды и сроки ремонтных работ. Ответ ожидается.
Ранее в мэрии сообщали, что в 2025 году планируют провести ремонт постаментов с шарами у центрального входа в здание администрации города Кургана. Сейчас на объекте временно использованы пластиковые стяжки, чтобы предотвратить разрушение конструкции. Здание построено в 1952 году, является объектом культурного наследия, и очень нуждается в капитальном ремонте. Уже разработана проектно-сметная документация, что позволит начать работы в этом году. Первым этапом станет ремонт аварийной кровли, отмечали в пресс-службе.
В администрации Кургана загородили вход на крыльцо здания
Фото: Алла Маковеева
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!