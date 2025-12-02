Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Кургане перегородили вход в мэрию. Фото

Центральный вход в здание мэрии Кургана закрыли для ремонта
02 декабря 2025 в 14:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Центральный вход в администрации Кургана закрыт для ремонтных работ

Центральный вход в администрации Кургана закрыт для ремонтных работ

Фото: Алла Маковеева

Центральный вход в здание администрации города Кургана закрыт в связи с предстоящими ремонтными работами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, заметивший ограждение.

«Крыльцо и центральный вход в здание мэрии Кургана огородили. На ограждении прикреплен листок, где указано, что в связи с проведением ремонтных работ вход со двора», — сообщил корреспондент агентства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана с просьбой прокомментировать информацию, сообщить виды и сроки ремонтных работ. Ответ ожидается. 

Продолжение после рекламы

Ранее в мэрии сообщали, что в 2025 году планируют провести ремонт постаментов с шарами у центрального входа в здание администрации города Кургана. Сейчас на объекте временно использованы пластиковые стяжки, чтобы предотвратить разрушение конструкции. Здание построено в 1952 году, является объектом культурного наследия, и очень нуждается в капитальном ремонте. Уже разработана проектно-сметная документация, что позволит начать работы в этом году. Первым этапом станет ремонт аварийной кровли, отмечали в пресс-службе.

В администрации Кургана загородили вход на крыльцо здания

Фото: Алла Маковеева

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал