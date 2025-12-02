Российские бойцы при заходе в Красноармейск использовали пончо

Российские военнослужащие завершили освобождение города Красноармейск Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Первые вошедшие в Красноармейск российские штурмовики заходили в город ночью, используя пончо. Об этом рассказал командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев.

«Искали тропы, ночью продвигались, между противником проходили, использовали пончо», — сказал Геннадий Дорошев, его слова передает ТАСС. Он также добавил, что координировали военных с воздуха: «Вправо, влево, остановись, приляг». Так они бойцы ВС РФ и прошли мимо солдат ВСУ.