В Челябинске открыли памятник Герою России, летчику-снайперу Александру Антонову, который героически погиб в зоне СВО 2 декабря 2022 года, направив свой подбитый самолет на танковую колонну вооруженных сил Украины. Место захоронения бойца и монумент были благоустроены в рамках проекта правительства региона общественным объединением «Люди Долга», сообщил корреспонденту URA.RU директор организации Константин Билан.

Торжественный митинг на Преображенском кладбище посетили семья Антонова, федеральный инспектор по региону Владимир Шишков, заместитель председателя правительства области Маргарита Павлова, министр общественной безопасности Александр Гриб, генерал-майор Владимир Корягин, общественники, боевые товарищи и другие. Церемония началась с исполнения государственного гимна и оружейного салюта. Мероприятие прошло с сопровождением военного оркестра.

«Дорогие товарищи, сегодня мы собрались почтить подвиг Александра Сергеевича Антонова, который, выполняя боевую задачу в районе Клещеевки, направил свой подбитый бомбардировщик на вражескую технику. „…“ Нужно помнить, что наши воины совершали подвиги во все времена — от Ледового побоища до сражений Великой Отечественной войны и в наши дни. Благодаря таким защитникам Отечества враг никогда не завоюет нашу Родину», — сказал федеральный инспектор Владимир Шишков.

Также со своим словом выступила Маргарита Павлова. Она заверила, что память о подвиге Александра Антонова будет жить вечно и передаваться из поколения в поколение, отметив, что его героический поступок является частью великой истории России. По ее словам, именно такие люди помогают отстаивать право на мирную жизнь на родной земле. Министр общественной безопасности Александр Гриб, продолжая мысль, назвал летчика примером для всех поколений. Он выразил слова поддержки семье погибшего и поблагодарил всех, кто участвовал в создании и установке монумента.

«Александр Сергеевич — настоящий патриот, очень отважный и смелый человек. В одну секунду он принял решение и не дал врагу прорваться на наши позиции. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах как пример мужества российского человека. Мы будем воспитывать молодежь на этом примере, чтобы они могли в мирное время работать на благо страны, а при необходимости — брали в руки оружие и защищали Отечество. Вечная память и слава нашему герою», — заявил руководитель регионального совета ветеранов Владимир Образцов.

Последней на церемонии взяла слово вдова Героя России Светлана Антонова. Она поблагодарила всех, кто участвовал в создании памятника.

«Александр Сергеевич очень любил фразу легендарного советского летчика — „Если быть, то быть первым“. Личным примером он показал лучшие качества российского летчика и выполнил свой долг перед Отечеством до конца. Любим, скорбим, помним и гордимся», — заключила она.

Отдельно для журналистов Антонова рассказала, почему ее муж, уже будучи офицером в отставке, решил вернуться к службе. По ее словам, он не смог оставаться в стороне, когда начали гибнуть его друзья и сослуживцы. Решение было принято буквально за двое суток.

Вдова подробно описала последний вылет. В декабре 2022 года экипаж в составе Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина получил задание разрушить мост, по которому шла переправа вражеской техники. К тому моменту за опытным тандемом, который успешно выполнял боевые задачи, уже целенаправленно охотились. Самолет был подбит. По словам Светланы Антоновой, экипаж принял решение за секунды — не использовать катапульты, а направить горящую машину на технику противника, чтобы сорвать вражеский прорыв и спасти жизни сослуживцев. «Он не мог поступить иначе», — уверена вдова.

Также Антонова подтвердила, что их сын пошел по стопам отца. Юноша учится на пятом курсе Сызранского высшего военного авиационного училища и в следующем году выпускается. Чаще всего, по ее словам, она вспоминает мужа как очень веселого, доброго, светлого человека, прекрасного отца и любящего мужа.

