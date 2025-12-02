У российских владельцев популярной немецкой марки возникли сложности

Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У российских владельцев автомобилей Porsche возникли проблемы с запуском двигателя. Эту информацию подтвердил официальный представитель ООО «Порше Руссланд» в РФ. По данным дилера, в последние дни количество обращений по этому поводу кратно выросло.

«ООО „Порше Руссланд“ сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя», — сообщили РИА Новости в компании. Там также отметили, что специалисты уже проводят проверку обращений и собирают технические данные по случаям отказа запуска.

По результатам предварительной оценки неисправность не связана с конструктивными особенностями автомобилей. Речь идет о сбоях в системе запуска, которые проявляются у части владельцев на уже эксплуатируемых машинах. По оценке специалистов компании «Рольф», проблема может быть связана с блокировкой штатной сигнализации через спутниковые системы, что мешает корректному запуску двигателя.

