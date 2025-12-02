У российских владельцев популярной немецкой марки возникли сложности
Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
У российских владельцев автомобилей Porsche возникли проблемы с запуском двигателя. Эту информацию подтвердил официальный представитель ООО «Порше Руссланд» в РФ. По данным дилера, в последние дни количество обращений по этому поводу кратно выросло.
«ООО „Порше Руссланд“ сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя», — сообщили РИА Новости в компании. Там также отметили, что специалисты уже проводят проверку обращений и собирают технические данные по случаям отказа запуска.
По результатам предварительной оценки неисправность не связана с конструктивными особенностями автомобилей. Речь идет о сбоях в системе запуска, которые проявляются у части владельцев на уже эксплуатируемых машинах. По оценке специалистов компании «Рольф», проблема может быть связана с блокировкой штатной сигнализации через спутниковые системы, что мешает корректному запуску двигателя.
Накануне пользователи в соцсетях сообщали о массовом сбое, из ‑за которого автомобили Porsche в Москве, Краснодаре и других городах перестали заводиться: владельцы временно обходили проблему, отключая аккумулятор на несколько часов. До этого российские водители уже жаловались на технические неисправности других марок, в частности EXEED, чьи автомобили могли глохнуть и самопроизвольно тормозить на ходу. В том числе, схожие случаи наблюдались у владельцев Mercedes-Benz, однако там проблема не приводила к полной блокировке машин, передает «Национальная служба новостей».
