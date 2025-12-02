Тюменцам рассказали, как выбрать красную икру

На банках с икрой должен быть нанесен специальный код Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Настоящая икра обладает приятным морским запахом и обязательно имеет документы, подтверждающие ее безопасность. Об этом рассказали в тюменском управлении Роспотребнадзора.

«Натуральная икра обладает приятным морским запахом и имеет сопроводительные документы», — рассказали в тюменском управлении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что отсутствие санитарного заключения, странный запах или вкус должны стать поводом отказаться от покупки и сообщить о продавце в контролирующие органы.

Специалисты напомнили, что натуральную икру получают только из лососевых пород рыбы — горбуши, нерки, кеты, чавычи и кижуча. Икринки должны быть одинакового размера, гладкими, с характерным блеском и нежной консистенцией, слегка лопающейся при нажатии. Цвет варьируется от светло-розового до темно-красного и зависит от вида рыбы. Запах свежей икры — морской или рыбный, без примеси кислоты, затхлости или резкой химии, вкус — солоноватый, иногда с легкой сладостью.

Отдельно в Роспотребнадзоре предупредили об отличиях имитированной икры. Ее производят из растительного сырья, в том числе морских водорослей, с использованием желатина, агар-агара или альгината натрия. Такой продукт часто имеет неестественно ярко-красный цвет за счет красителей, более жесткую, «резиновую» оболочку икринок и специфический запах, напоминающий химический.

Ведомство призвало внимательно проверять маркировку. На упаковке должен быть QR-код национальной системы цифровой маркировки. Его можно отсканировать через приложение «Честный знак» и убедиться в легальности происхождения товара. Отсутствие такой метки, как отметили специалисты, может говорить о нелегальном производстве или подделке.

Роспотребнадзор также рекомендовал не покупать икру на стихийных рынках, ярмарках выходного дня, с рук вдоль дорог и в неизвестных торговых точках. Покупатель имеет право запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукта, и при отказе — отказаться от покупки и сообщить о нарушении в надзорные органы.