Текслер потребовал у банков отменять ипотеки обманутым челябинцам
Алексей текслер поттребовал у банков решать проблему с застройщиками и отменять ипотеки
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал у банков принять меры по разрешению ситуации с обманутыми семьями, которые отдали ипотечные средства неблагонадежному застройщику. Глава региона заявил, что одним из вариантов может стать отмена кредитов.
«Я обращаюсь к руководству банков: давайте вместе решать эту проблему! Вплоть до того, что прощать людям эти кредиты», — сказал Текслер.
Губернатор добавил, что банки в таких случаях обычно идут навстречу клиентам и предоставляют кредитные каникулы, однако деньги обманутые семьи все равно будут должны выплатить. Он потребовал ответ на вопрос, каким образом проверяется благонадежность застройщиков и как они допустили эту фирму в работу.
«Мой главный вопрос — как вы это допустили, как проверяли компанию?» — спрашивает глава региона. Отдельно Текслер попросил органы соцзащиты выяснить, какую помощь они могут оказать пострадавшим семьям.
В Сосновском районе Челябинской области более десятка семей взяли ипотечные кредиты у аккредитованного во многих банках застройщика, который отказался строить дома. Сейчас люди вынуждены снимать жилье и одновременно платить ипотеку. В ситуацию уже вмешались правоохранительные органы, глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об этой ситуации. Началась проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!