Текслер потребовал у банков отменять ипотеки обманутым челябинцам

Алексей текслер поттребовал у банков решать проблему с застройщиками и отменять ипотеки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал у банков принять меры по разрешению ситуации с обманутыми семьями, которые отдали ипотечные средства неблагонадежному застройщику. Глава региона заявил, что одним из вариантов может стать отмена кредитов.

«Я обращаюсь к руководству банков: давайте вместе решать эту проблему! Вплоть до того, что прощать людям эти кредиты», — сказал Текслер.

Губернатор добавил, что банки в таких случаях обычно идут навстречу клиентам и предоставляют кредитные каникулы, однако деньги обманутые семьи все равно будут должны выплатить. Он потребовал ответ на вопрос, каким образом проверяется благонадежность застройщиков и как они допустили эту фирму в работу.

«Мой главный вопрос — как вы это допустили, как проверяли компанию?» — спрашивает глава региона. Отдельно Текслер попросил органы соцзащиты выяснить, какую помощь они могут оказать пострадавшим семьям.