В конце этого года и самом начале нового Пермский театр оперы и балета ждет на свои спектакли маленьких зрителей. Для детей труппа подготовила два представления «Приключения в Оперной стране» (0+) и «Двенадцать месяцев» (0+).

«Приключения в Оперной стране» (0+)

Этот забавный, смешной и познавательный спектакль помогает юным зрителям познакомиться с музыкальным театром. Главные персонажи — его одушевленные части: Инструменты и Голоса, Хор и Оркестр. «Зрители поют и играют вместе с клоунами — Грустным и Веселым, отправляются с Сыщиком на поиски украденного бриллианта, а в финале оказываются на балу, где каждый музыкальный инструмент уже воспринимается как старый добрый знакомый», — говорится в описании спектакля. Показы пройдут 27 и 30 декабря, а также 3, 4 и 6 января.

«Двенадцать месяцев» (0+)