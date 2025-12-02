Логотип РИА URA.RU
Пермский театр оперы и балета подготовил новогодние спектакли для детей. Афиша

02 декабря 2025 в 20:05
Пермский театр оперы и балета к зимним каникулам готов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В конце этого года и самом начале нового Пермский театр оперы и балета ждет на свои спектакли маленьких зрителей. Для детей труппа подготовила два представления «Приключения в Оперной стране» (0+) и «Двенадцать месяцев» (0+).

«Приключения в Оперной стране» (0+)

Этот забавный, смешной и познавательный спектакль помогает юным зрителям познакомиться с музыкальным театром. Главные персонажи — его одушевленные части: Инструменты и Голоса, Хор и Оркестр. «Зрители поют и играют вместе с клоунами — Грустным и Веселым, отправляются с Сыщиком на поиски украденного бриллианта, а в финале оказываются на балу, где каждый музыкальный инструмент уже воспринимается как старый добрый знакомый», — говорится в описании спектакля. Показы пройдут 27 и 30 декабря, а также 3, 4 и 6 января.

«Двенадцать месяцев» (0+)

Это опера по всем известному сюжету. Под Новый год капризная Королева обещает корзину золота тому, кто принесет ей во дворец букет подснежников. Жадные Мачеха и Дочка посылают Падчерицу в зимний лес, где девушка встречает двенадцать братьев-месяцев, которые помогают ей. Показы пройдут 9 и 10 января.

