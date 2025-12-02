Долина закрыла комментарии в соцсетях на фоне скандала с квартирой

Пользователи стали писать гневные сообщения в адрес Долиной под теми постами, где комментарии еще открыты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народная артистка России Лариса Долина отключила возможность комментирования в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) из-за массовой критики, связанной со скандалом вокруг возврата ей проданной квартиры через суд. Певица стала объектом общественного недовольства после того, как покупательница жилья певицы Полина Лурье осталась без собственности и денег. На это обратили внимание журналисты «Ленты.ру».

Отмечается, что функция комментирования отключена в постах, которые опубликованы с конца ноября. Однако в старых публикациях комментарии открыты и наполнены критикой.

«Лариса, верните квартиру женщине!» — приводит комментарий пользователя Instagram* издание «Лента.ру». Также люди просят певицу вернуть Лурье деньги за квартиру, а некоторые и вовсе призывали лишить Долину звания народной артистки.

Критика в соцсетях в адрес артистки усилилась на фоне истории с продажей ее квартиры в Хамовниках. Певица, действуя под воздействием мошенников, продала принадлежащую ей недвижимость за 112 млн рублей, после чего передала полученные деньги, а также собственные накопления аферистам. Судебные инстанции приняли решение в пользу Долиной и вернули ей квартиру. В результате покупатель недвижимости — 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье — лишилась и жилья, и уплаченных средств.