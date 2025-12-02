«Продают за бесценок»: где в Челябинске можно купить дешевое жилье
Квартиры на вторичном рынке в городе продают по 103 000 рублей за квадрат
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске самые дешевые квартиры на вторичном рынке продают на ЧМЗ, ЧТЗ и в Ленинском районах города. Цены — от 87 тысяч рублей за квадратный метр. При этом собственники квартир сейчас предлагают скидки в размере 5%, сообщили в пресс-службе «Этажи».
«В ноябре в Металлургическом районе Челябинска квартиры продают по 87 780 рублей за квадратный метр. На ЧТЗ в поселке Чурилово квартиры на вторичном рынке стоят 89 000 рублей за квадратный метр, а в Ленинском районе — 91 800 рублей», — отметили в пресс-службе.
В октябре самые дорогие квартиры на вторичном рынке Челябинска продавались в Центральном районе города. Их средняя цена — 107 306 рублей за квадратный метр. Средний предпродажный торг на рынке вторичного жилья в городе достиг 5,82%.
Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Шатрукова, купить вторичное жилье лучше до Нового года. В следующем году будет ужесточение в выдаче ипотечных кредитов, поэтому цены на недвижимость продолжат расти. Продавать будут уже другое вторичное жилье — по другим ценам.
